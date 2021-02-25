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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:53 م
اللواء ابراهيم أحمد
اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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استقبل اليوم اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة والوفد المرافق له، وذلك على هامش تسليم شهادات الدفعة الأولى للدبلوم المهني في إدارة الجودة الشاملة.

حيث تم تسليم شهادات تقدير للمدربين و15 شهادة تخرج لعدد من الدارسين، والذي تم تدريبهم في الفترة من 10 نوفمبر الماضي وحتي 11 فبراير 2021 بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم وتحت إشراف المعهد القومي للجودة، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بينهم بشأن تنفيذ برامج الدبلوم المهني في تخصصات عدة، بحضور الدكتورة ماجدة رفعت مدير مركز ضمان الجودة بجامعة السادات والمهندسة باتعة معوض المشرف العام على التدريب المؤسسى والمهندس مدحت فهمى المشرف العام على الدعم الفنى بالمعهد وروفيدا مدحت مدير مركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم.

وخلال كلمته أكد رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة أن المعهد يقدم أفضل البرامج التدريبية الجديدة والمتميزة وأفضل الممارسات المتعلقة بمجالات الجودة والإدارة للوصول الى أعلى مستويات المهنية والتميز والمعرفة، مشيرًا إلى حصول الخريجين على شهادة معتمدة من المعهد القومي للجودة مع إمكانية توثيقها والتصديق عليها من وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هؤلاء الخرجين هم سفراء لهذا المركز فى مواقعهم المختلفة لنشر ثقافة الجودة بالمجتمع.

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للخريجين في شتى المجالات، وذلك من أجل نشر مفاهيم وثقافة الجودة وتنمية الوعي في القطاعات الانتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع.
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة

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