بكين تدعو واشنطن إلى معالجة العلاقات الثنائية بموضوعية وعقلانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم الخميس، ضرورة معالجة العلاقات الصينية الأمريكية بشكل موضوعي وعقلاني.وقال جيان- في تصريح اليوم، تعليقًا على تصريح المرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بأن مفتاح الأمن القومي الأمريكي يكمن في هزيمة الصين- إن الإدارة الأمريكية السابقة، ووفقًا لاحتياجاتها السياسية الخاصة، كانت لها حسابات خاطئة تجاه الصين وسياساتها، واتخذت إجراءات متعددة لقمعها، ما ألحق أضرارًا خطيرة بالعلاقات الثنائية، وأن هذا لا يصب في مصلحة الشعبين.وحول توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، أمس، بمراجعة سلسلة التوريد العالمية لأربعة منتجات رئيسية، بينها أشباه الموصلات، للتخلص من الاعتماد على الموردين في الخارج، وخاصة الصينيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه من غير الواقعي فرض تغييرات فى القوانين الاقتصادية بالقوة السياسية لدفع "النقل الصناعي" و"فصل الارتباط الاقتصادي"، موضحًا أن هذا ليس حلا للمشكلات التي تواجه أي دولة.وأشار جيان إلى التداخل العميق بين مصالح جميع الدول في عصر العولمة، موضحًا أن تشكيل سلسلة التوريد العالمية وتطورها نتيجة مشتركة لتفاعل قوانين السوق وخيارات الشركات.