رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يؤكد أهمية إنهاء أعمال تطوير الطريق الدائرى

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:25 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولى الجهات المعنية، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائرى، لما لهذا الطريق من أهمية بالغة فى تخفيف وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه نظرًا لهذه الأهمية فإنه يتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا المشروع، بما يسهم فى دفع العمل به، والسعى لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، موجهًا فى هذا الصدد بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضًا حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ونسب التنفيذ الخاصة به، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم، موضحًا أنه فيما يتعلق بقطاع المريوطية الأوتوستراد، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6م اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م اتجاه، وكذا توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 29.1م اتجاه، بالإضافة إلى توسعة عدد 6 كبارى علوية و13 نفقًا ليصبح 7 حارات اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أعمال التطوير الخاص بقطاع الأتوستراد محور سعد الشاذلى، موضحًا أن نسبة تنفيذ هذه الأعمال وصلت إلى 100%، لافتًا كذلك إلى الأعمال الخاصة بقطاع محور سعد الشاذلى الإسكندرية الزراعى، والتى تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 23 كوبرى علوى بعرض 10.5 م، وعدد 13 نفقًا بعرض 10.5م.

وتناول المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذى لأعمال قطاع الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية، والتى تضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية إلى تقاطع شبرا بنها الزراعى بطول 23 كم؛ وكذا الأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوى حتى الواحات، وتتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات اتجاه بعرض 16.9م وبطول 8 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات اتجاه إلى 5 حارات اتجاه، وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص بإنارة الطريق الدائرى، وكذا موقف إزالة معترضات التنفيذ، ونقل العديد من خطوط المرافق التى تعترض أعمال التطوير بطول الدائرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

تقرير الطب الشرعي لضحية قاضي الإسكندرية وأصدقائه: فضوا غشاء بكارتها

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

لحديثه عن الذات الإلهية.. «القراء» تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

الصور

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة