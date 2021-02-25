غدًا.. عمرو أديب يعود لتقديم «الحكاية» على MBC مصر

يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر، بداية من غدا "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساء، بعد أن غاب أديب عن حلقات الأسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعه لبعض الراحة المنزلية.وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة للاثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" يوميًا من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.