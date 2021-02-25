رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأوكراني يكشف عن خطط بلاده للانضمام إلى «الناتو»

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الحصول على خطة عمل لعضوية الناتو، معربا عن شكره للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والذي أكد أن أبواب الحلف مفتوحة أمام كييف.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "نشكركم على دعمنا شخصيًا وأعضاء الحلف في سعينا للحصول على عضوية الناتو. هدفنا المباشر هو خطة عمل عضوية الناتو. نحن جادون بشأن الإصلاحات، لأنها أولًا وقبل كل شيء تعزز قطاع الدفاع لدينا".

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن كييف جادة بشأن الإصلاحات، لأنها تتعلق في المقام الأول بتعزيز قطاع الدفاع.

في وقت سابق، دعت السلطات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي استخدام الأجواء فوق شبه جزيرة القرم في عمليات الناتو الجوية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

تقرير الطب الشرعي لضحية قاضي الإسكندرية وأصدقائه: فضوا غشاء بكارتها

الصور

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة