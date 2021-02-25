مجلس مدينة الزقازيق يشمع كافتيريا مخالفة لتقديم الشيشة

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهي والكافتريات وأسفرت عن مصادرة ٧ عبوات بلاستيكية معدة للإستخدام كشيشة بكافتيريا مخالفة بمنطقة الغشام، وتم تشميع الكافتيريا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.كما شنت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات بمناطق (شارع الجلاء - مولد النبي- البوسطة -كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة - الغشام- طلبه عويضه) لإعاده الانضباط لشوارع المدينة.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم مصادره ٦ شيش من مقهي مخالف بقرية كراديس في حملات تفتيشية ورقابية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.