إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الخميس بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة 4 قيراط بقرية القيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات بدون أي استثاءات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المتعدين.