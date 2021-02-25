ضبط المتهمين بذبح سائق وسرقته في الغربية

تمكنت مباحث قسم شرطة سمنود، من ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه لسرقة التروسيكل الخاص به.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، بعثورهم على جثة شخص مقتول إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وملقى فى الطريق العام.وانتقلت قوة من مباحث سمنود إلى محل البلاغ من خلال المعاينة المبدئية وتبين أن الجثة لشخص يدعى "السيد أحمد الأعرج" فى الأربعينات من عمره، ويعمل سائق تروسيكل وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.وبتكثيف التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن هناك شخصين فى الثلاثينات من عمرهم قاموا باستدارجه إلى قطعة أرض فضاء، وذبحه بأستخدام ألة حادة، بهدف سرقة التروسيكل وفروا هاربين.وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين فى مكان اختبائهم فى محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.