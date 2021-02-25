مياه الشرب بالشرقية تحرر 35 محضر مخالفة وتستبدل 70 عداد مياه معطل

قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم قام بتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى (أبو متنا - أبو عبيد - منشأة صهبرة - ديرب البلد - القوصلة) وذلك لتحصيل المتأخرات وفحص العدادات ورفع الوصلات غير القانونية.وأسفرت جهود الحملات عن تحرير ١٤ محضر مخالفة تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتحرير ٦ محاضر مخالفة تعدي على شبكة المياه، وتحرير ١٥ محضر مخالفة شروط تعاقد، تغيير عدد ٧٠ عداد معطل إلى عداد مسبوق الدفع، وتركيب عدد ٨٥ عداد ميكانيكي على الطلمبات الحبشية، تغيير ١٥ عداد من ميكانيكي إلى مسبوق الدفع بالمحال التجارية.وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.