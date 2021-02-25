رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لتطوير العلاقات مع أوكرانيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:24 م
سامح شكري
سامح شكري
طباعة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 25 فبراير الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره وزير خارجية أوكرانيا "دميتري كوليبا"، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وأعربا عن الرضا عن مستوى التنسيق القائم بين مصر وأوكرانيا، وتطلعهما لعقد الجولة القادمة من المشاورات الثنائية خلال العام الجاري. كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، والتجارية والزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات الأوكرانية في مصر. كما أكد على أهمية العمل على تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

كما أشاد الوزير شكري باستمرار تدفق السياحة الأوكرانية إلى مصر، والتي أصبحت تحتل المرتبة الأولى خلال عام 2020، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها وزارتا الصحة والسكان، والسياحة، خاصة على ضوء قرار أوكرانيا باستئناف رحلات الطيران العارض إلى كلٍ من جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتطلعنا إلى مزيد من هذا التدفق، وحرص مصر على توفير كافة سبل الراحة والأمان للسياح الأوكرانيين.

موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيلهم مباشرة (خاص)

الصور

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة