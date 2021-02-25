محمود الشحات بعد تحويله للتحقيق: تحدثت بتلقائية ولم أقصد سوء نية

حالة من الجدل أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد التصريح الذي رواه الشيخ محمود الشحات، بصعوده إلى السماء في منامه ومقابلة الخالق، ما دفع نقابة القراء لإحالته للتحقيق.وقال الشيخ محمود الشحات: إنه لم يتم إخباره إلى الآن بتحويله للتحقيق، متابعًا: "اللي بيحصل على السوشيال ميديا دا البروباجندا وخلاص، مضيفًا في تصريحات لـ"الدستور"، أنه روي رؤية طيبة لم يقصد بها أي سوء نية كما استغلها البعض، رؤية شوفتها وحدثت بتلقائية عنها فما المانع من هذا".جدير بالذكر أن محمود الشحات روى أنه في أحد الأيام ذهب للقاء الله عز وجل، موضحًا: "أرى الله سبحانه وتعالى أمامي في كل حياتي، وأحبه جدًا، لدرجة أنني في المنام ذهبت إليه، ولم أتمكن من رؤياه جل وعلا، لكن سمعت صوتًا يحدثني ويقول: (أنا الله)، ثم استيقظت على أذان الفجر".وقال: أنا نشأت في أسرة دينية محافظة، وتعلمت القرآن من والدى الشيخ "أنور" وأنا في سن صغيرة، وبالتالي كان الله معي منذ اللحظة التي نطقت فيها اسمي، والله في منزلنا وبجانبي دائمًا.