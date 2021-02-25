وكيل تعليم الغربية يهنئ إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على إنجازات 2020

هنا ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على الإنجاز الذي حققته خلال العام الماضي 2020، وذلك بناء على شهادة التقدير التي منحتها الإدارة العامة للاتصالات وخدمة المواطنين بمكتب الوزير، على تحقيق معدل إنجاز 100% لعام 2020 من حيث سرعة إنجاز العمل في الرد على شكاوى المواطنين سواء على بوابة شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى للمحافظة أو التي ترد باليد.وقد هنأ وكيل الوزارة مدير إدارة خدمة المواطنين والعاملين بالإدارة على هذا الإنجاز، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من العمل والإنجازات.