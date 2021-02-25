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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ الغربية يستقبل نواب المحافظة

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:47 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قدم أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لما يقدمه من مجهودات داخل المحافظة وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للمحافظة، وإعادتها إلى سابق عهدها كعاصمة لإقليم الدلتا.

وأضاف النواب خلال استقبال المحافظ لهم بديوان عام المحافظة، أن المحافظ سن سنة جميلة، حيث أعلن عن اجتماع دوري بصفة مستمرة مع النواب مرتين شهريا بالإضافة إلى اجتماع آخر لنواب كل دائرة انتخابية على حدة وسيشارك في كافة تلك الاجتماعات كافة التنفيذين بالمحافظة ومديري المديريات، وذلك من أجل العمل وبسرعة لحل مشاكل الجماهير وشعب الغربية في كافة المجالات المختلفة.

شارك في الاجتماع كل من النواب محمد عربيب وإيهاب الهرميل وعمرو السعيد وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ وضم الاجتماع اكثر من 13 نائبا من نواب الشيوخ من أبناء لمحافظة بجميع مراكزها الإدارية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، احترامه وتقديره لممثلي الشعب، مضيفا أنه التقى من قبل أعضاء مجلس النواب كما وجه لهم دعوة بزيارة مسار العائلة المقدسة وكنيسة سمنود الأثرية، مشيرا إلى أن شغله الشاغل أن يجعل الغربية على خريطة مصر السياحية، خاصة أنها تمتلك مقومات كبيرة سواء من الناحية الدينية مثل مسار العائلة المقدسة والتي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وكذلك مزار مسجد السيد البدوي، كما تمتلك الغربية آثار فرعونية مثل بهبيت الحجار وصا الحجر وكذلك اثار اسلامية ويونانية ومتحف الغربية القومي وسبيل علي بك الكبير وغيرها من المناطق الأثرية.

كما أكد المحافظ دعوة النواب في كافة الزيارات الخاصة للوزراء للمحافظة حتى يكون هناك تمثيل شعبي وتنفيذي في تلك الزيارت، مشيرا إلى أن المحافظة خلال الفترة الأخيرة استقبلت أكثر من 16 وزيرا.

وكان المحاقظ قد عرض على النواب عرضا مرئيا شمل كافة الإنجازات والمشروعات القومية بالمحافظة، وأضاف أنه أصدر تعليماته بتوفير استراحة خاصة للنواب بديوان عام المحافظة تليق بهم وهو ما تم بالفعل وستكون جاهزة لاستقبال النواب خلال أيام قليلة.

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