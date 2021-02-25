جنازة رسمية للسفير الإيطالي المقتول في الكونغو

أقميت في العاصمة الإيطالية اليوم الخميس جنازة رسمية للسفير الإيطالي لوكا أتاناسيو ورجل الشرطة اللذين قتلا في الكونغو.وقال الممثل البابوي أنجيلو دي دوناتيس، في عظة أثناء المراسم، إن الاثنين "مزقتهما مخالب العنف الوحشي"، كما نقل تعازي البابا فرنسيس.وشارك في الجنازة الرسمية رئيس الوزراء ماريو دراجي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كاسيلاتين وآخرين.وتم الوقوف دقيقة حداد أمام وزارة الخارجية.ومن المتوقع أن تقام جنازة السفير يوم غد الجمعة في مسقط رأسه في لومباردي.وكان السفير وحارسه الشخصي وسائقه قد لقوا حتفهم الاثنين الماضي عندما تعرضت قافلة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كانوا يشاركون فيها، لكمين من قبل مسلحين مجهولين، أثناء سفرها في منطقة مضطربة بالبلاد.