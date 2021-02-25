4995 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السويد
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:43 م
وكالاتطباعة
كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحة
كورونا، سجلت 4995 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس.
كما سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة خمس حالات وفاة جديدة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليبلغ الإجمالي 12798.
كورونا، سجلت 4995 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس.
كما سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة خمس حالات وفاة جديدة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليبلغ الإجمالي 12798.