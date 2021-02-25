4995 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السويد

كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحةكورونا، سجلت 4995 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس.كما سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة خمس حالات وفاة جديدة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليبلغ الإجمالي 12798.