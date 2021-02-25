برلماني: قانون الشهر العقاري به مغالاة كبيرة في رسوم التسجيل

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري يحمل الكثير من البنود التي تتحمل مغالاة كبيرة في الرسوم.وأشار مغاوري، في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن العديد من النواب طالبوا بوقف تنفيذ القانون والمزمع بدئه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو تسجيل الثروة العقارية في مصر، لاسيما وأن 75٪ من الثروة غير مسجلة، وتقديم تسهيلات وتيسيرات وليس إفجاع المواطنين وتحميلهم مبالغ طائلة في الرسوم في الوقت الذي ما زالوا يواجهون أعباء قانون التصالح في مخالفات البناء.