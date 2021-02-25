«المصري الديمقراطي» يتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحزب سيتقدم بتعديلات رسميا على قانون الشهر العقاري لمجلس النواب، وسينتهي منها مطلع الأسبوع المقبل.وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القانون أحدث حالة من الجدال والتخطبات الواضحة بين صفوف المواطنين في الشارع، مؤكدا أن القانون له أبعاد اجتماعية وله تأثير مباشر على المجتمع المصري والشارع.