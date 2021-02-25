بعد إحالته للتحقيق.. نقيب القراء: محمود الشحات أثار فتنة بحديثه

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلي لجنه القيم بالنقابة، واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.وقال نقيب القراء، "إن ما قيل على لسان الشيخ محمود الشحات غير جائز نهائيًا، وما كان ينبغي قوله، وتابع: بالفعل تم استدعاؤه للتحقيق لما قاله على مواقع التواصل، ولو كان شافه فعلًا هذا رضا من الله على العبد لا يمكن الإفصاح عنه، لأنه يثير الفتنة".وأكد أن الشيخ محمود الشحات لم يتم إخباره حتى الآن، وسيتم استدعاؤه، وسيتحدث معه علماء عقيدة لمعرفة إن كان جائزا التحدث بهذا أم لا، لافتًا إلى أن العقوبة ستكون تجميد عضوية أو فصلا أو غرامة، وسيتم تنفيذ العقوبة كما ترى اللجنة، مواصلًا: "هو ابننا برضه مش هنظلمه، أنا شخصيًا كنت لا أرجو أن يقول هذا".واختتم "حشاد"، "أتمنى يحضر ويشرح وجهة نظره، لأن النقابة ملهاش هدف تزعله هو أو غيره، النقابة بيت القراء كلهم وهي من تدافع عنهم".وروى الشيخ محمود الشحات أنور أنه في أحد الأيام ذهب للقاء الله عز وجل، موضحًا: "أرى الله سبحانه وتعالى أمامي في كل حياتي، وأحبه جدًا، لدرجة أنى في المنام ذهبت إليه، ولم أتمكن من رؤياه جل وعلا، لكن سمعت صوتًا يحدثني ويقول: (أنا الله)، ثم استيقظت على أذان الفجر".وقال، أنا نشأت في أسرة دينية محافظة، وتعلمت القرآن من والدى الشيخ أنور وأنا في سن صغيرة، وبالتالي كان الله معي منذ اللحظة التي نطقت فيها اسمى، والله في منزلنا وبجانبي دائمًا.