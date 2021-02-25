لحديثه عن الذات الإلهية.. «القراء» تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة، واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به في وسائل التواصل الاجتماعي من رؤيته للذات الإلهية.وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ محمود الشحات ستعقد بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، لتفنيد ما صرح به حول رؤيته للذات الإلهية.