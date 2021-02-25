رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل مفتى الجمهورية والدكتور على جمعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:21 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بمكتبه اليوم بالديوان العام، وذلك لتفعيل أطر التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين، في حضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات وعددٍ من نواب البرلمان.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية والذي جاء تتويجًا للجهود المخلصة والمبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مؤكدًا أننا جميعاُ نعمل لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن والحفاظ علي أمنه استقراره.

أشاد المحافظ بمجهودات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدمًا نحو تنمية وبناء المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى انه تم الإنتهاء من إنشاء مقرين للدار بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط وجار التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى، وذلك تماشيًا مع تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مثمنًا المبادرة الرئاسية والتي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين فى قرى الجمهورية.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية والمفتي السابق تقديرًا لجهودهما المبذولة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.

موضوعات متعلقة

محمود الشحات بعد تحويله للتحقيق: تحدثت بتلقائية ولم أقصد سوء نية

أول رد من محمد عواد على إهانته لقميص الزمالك

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

الصور

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة