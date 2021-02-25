ضبط 63.7 طن أغذية فاسدة في حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، حملة على قرى ومراكز محافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية لمواجهة بيع السلع المخالفة بالغربية.وخلال الحملة تم المرور على 13 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن محافظة الغربية، وأسفرت الجهود عن ضبط 63 طن و762 كيلو أغذية متنوعة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 26 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 39 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات.