«التموين»: 6 سيارات متحركة لطرح الأسماك بتخفيضات 40% يوميا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بـ6سيارات متنقلة مبردة محملة بالاسماك الطازجة والمجمدة التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك يوميا، بتخفيضات تصل إلى 40% لتوفير احتياجات المواطنين.وقال محمد عبد الباري، مشرف المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يتم استهداف المناطق الشعبية والأكثر احتياجا والميادين الرئيسية في مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة والمدن الجديدة والتي تشمل مدينة أكتوبر والتجمع الخامس، فضلا عن الدفع بالسيارات في محافظات الشرقية والمنوفية.وأكد عبدالباري، إن حمولة تلك السيارات المتحركة المحملة بالأسماك تتراوح بين طن ونصف إلى 4 أطنان.