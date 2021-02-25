استمرار أعمال الإزالة لتوسعة الطريق الدائري في بير أم سلطان ونفق البودرة

قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين باستمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان اتجاه المنيب.كما قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين بالمرور على العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري والتأكد من اخلائها والتنبيه بسرعة صرف التعويضات لأصحابها بمنطقة بير أم سلطان.وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بامتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر.وتفقد اللواء أحمد جودة أعمال التمهيد لرصف شارع كارفور الرئيسي كما تم رفع مخلفات ردش من أمام سور القوات الجوية بشرق الاتوستراد.