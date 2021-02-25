الإسماعيلية تستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد

استعدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الإسماعيلية، لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام، وذلك على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة.وتم عقد الاجتماع التنسيقي للإعداد والتجهيز للحملة، بحضور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، ومدير الطب الوقائي، والمشرف على الحملة من وزارة الصحة، إلى جانب مديري الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.وأشار وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، مؤكدا أن التطعيمات متوافرة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وأنه سبق تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة وتم توفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأي أطفال وافدين إليها.و أكد "حطب" أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة 100 % من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على أهبة الاستعداد، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية حتى انتهاء الحملة، مشيرا إلى استعدادات إدارة الطب الوقائي وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة المشرفين.