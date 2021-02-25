الإسماعيلية تستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:29 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
استعدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الإسماعيلية، لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام، وذلك على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة.
وتم عقد الاجتماع التنسيقي للإعداد والتجهيز للحملة، بحضور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، ومدير الطب الوقائي، والمشرف على الحملة من وزارة الصحة، إلى جانب مديري الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.
وأشار وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، مؤكدا أن التطعيمات متوافرة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وأنه سبق تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة وتم توفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأي أطفال وافدين إليها.
و أكد "حطب" أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة 100 % من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على أهبة الاستعداد، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية حتى انتهاء الحملة، مشيرا إلى استعدادات إدارة الطب الوقائي وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة المشرفين.
وتم عقد الاجتماع التنسيقي للإعداد والتجهيز للحملة، بحضور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، ومدير الطب الوقائي، والمشرف على الحملة من وزارة الصحة، إلى جانب مديري الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.
وأشار وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، مؤكدا أن التطعيمات متوافرة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وأنه سبق تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة وتم توفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأي أطفال وافدين إليها.
و أكد "حطب" أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة 100 % من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على أهبة الاستعداد، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية حتى انتهاء الحملة، مشيرا إلى استعدادات إدارة الطب الوقائي وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة المشرفين.