وزير خارجية عمان يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن

استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.وبحث الجانبان خلال الاجتماع، تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة، كما أكدا على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية.وحضر الاجتماع السفيرة "ليزلي تسو" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى سلطنة عمان، والسفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هانزل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.