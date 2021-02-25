جامعة حلوان تشهد الاختبارات الإلكترونية تجريبيا

شهدت جامعة حلوان، تحت رعاية رئيسها الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائبه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائبه لشؤون التعليم الطلاب، الاختبار الإلكتروني التجريبي، كأولى الجامغات الحكومية التي يجرى بها الاختبار التجريبي للاختبارات الإلكترونية، لأخذ المردود لتلافي أي مشكلات استعدادا للأسبقية الأولى والأسبقية الثانية لكل الجامعات المصرية بنهاية 2021.وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمى في نظم الامتحانات والتعلم الرقمى وفقا لتوجهات القيادة السياسية، كذلك تعمل الجامعة على تدعيم كافة أساليب التحول الرقمى في التعليم من خلال تهيئة البنية التحتية وتوفير كافة المتطلبات لتطوير العملية التعليمية.يذكر أن التجربة الأولى للاختبارات الإلكترونية تمت من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ الاختبار الفعلي الأحد 28 فبراير.وتعد هذه الاختبارات الإلكترونية التجريبية بمثابة وسيلة لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية، لحل أى مشكلات فنية أو تقنية قد تظهر لتلافي وقوعها قبل عقد الامتحانات، تمهيدًا لتصحيح أوراق الإجابات إلكترونيًا من دون تدخل عنصر بشرى، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته التى يستحقها، مواكبة للتطورات العالمية ومايحدث من تغيرات وطفرات.تم الاختبار التجريبى بمركز الحساب العلمى بحضور لفيف من الأساتذة من المجلس الأعلى للجامعات.