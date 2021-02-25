حبس عاطلين لحيازتهما 186 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 186 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بعدد من مناطق المدينة.عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبفتيشهما عثر بحوزتهما 186طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.