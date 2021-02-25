وزير التموين: إنشاء مستودع مميكن بإدفو لتخزين 25 ألف طن قمح

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء "بانكر" جديد وهو عبارة عن مستودع مميكن كامل ولكن قوته تستوعب أكثر من الصومعة الرئيسية بإدفو والمنطقة تسمح بذلك، وأنه سوف يتم إضافة من 20 لـ 25 الف طن تخزين، مهم جدًا نحافظ على الاحتياط الاستراتيجي لدعم '' القمح''.وقال وزير التموين أن المشروع القومي لرئيس الجمهورية والذي يشمل زيادة السعة التخزينية في الصوامع، "حقق أهدافه '' جاب جدواه''، وأصبح لدينا حوالي 3.2 مليون طن قمح صوامع، بمعنى أنه يستطيع التغطية لمدة4 أشهر داخل الصوامع، فالقمح في الصوامع دون أضرار لمدة سنة أو سنة ونصف ونجده بنفس كفاءته.جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صومعة إدفو المركزية.جدير بالذكر أن زيارة وزير التموين، تتضمن تفقد مطحن ادفو وصومعة ادفو، وتفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 مترا وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 مترا بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 مترا، للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة أيضا.