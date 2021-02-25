قمة أوروبية للخروج بموقف موحد حول تحورات كورونا اليوم

يعمل القادة الأوروبيون، اليوم الخميس، خلال قمة تعقد عبر الفضاء الافتراضي، على تبني استراتيجية مشتركة حيال التهديد الذي تطرحه النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رغم القيود المفروضة على التنقل بطريقة غير منسقة والاختلافات الكبيرة حول "جواز السفر اللقاحي".ويعقد قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، قمة بتقنية المؤتمر المرئي، في حين لا يُسجل تراجع سريع في عدد الإصابات في القارة الأوروبية مع بطء حملات التلقيح وانتشار المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية، ويريد الأوروبيون أن يكونوا مستعدين خصوصا في حال صار من الضروري إعداد لقاحات من الجيل الثاني، قادرة على التحصين ضد النسخ المتحورة من الفيروس وقد وعدت بروكسل بتسريع عملية إعطاء الضوء الأخضر.وبسبب هذه الخشية، فرضت عشر دول أعضاء في الاتحاد قيودا على حدودها، وحضت المفوضية الأوروبية ستا منها إلى عرض تفسيرات حول القيود المفروضة على حركة التنقل التي تعتبرها مبالغا بها، معربة عن خوفها من أنها قد تؤثر على سلاسل الإمداد.