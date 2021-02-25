أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد
الخميس 25/فبراير/2021 - 04:08 م
هبه محمدطباعة
حتى هذه اللحظة، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مستمرة يوميًا من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم "االدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
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أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021
ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مستمرة يوميًا من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم "االدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
قد يهمك.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021
اكواد الامتحانات من الحساب المدرسي الإلكتروني الموحدوأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني الخاص بأكواد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الموحد، تسهيلًا في الوقت على الطلاب الراغبين في الحصول على الكود الخاص بهم لأداء امتحاناتهم مباشرة، وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.
خطوات الحصول على أكواد الامتحانات
ويستطيع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحصول على أكواد الامتحانات الخاصة بيهم من خلال الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإدخال كافة البيانات (الاسم - رقم البطاقة القومية - كلمة السر - المحافظة التابعة للمدرسة) وأخيرًا يدخل الرقم السري الخاص بيه.
وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مساندة ومساعدة الطلاب من كافة المراحل التعليمية قبل أن يبدأ الطلاب في أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد خطورة عن السابق، حيث تسبب فيروس كورونا في تعليق الدراسة في الفترة الأخيرة بالمدارس والجامعات بكافة المراحل التعليمية، وذلك وفقًا لقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى الوباء وللحد من انتشاره في البلاد.