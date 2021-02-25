أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

اكواد الامتحانات من الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

خطوات الحصول على أكواد الامتحانات

ويستطيع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحصول على أكواد الامتحانات الخاصة بيهم من خلال الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإدخال كافة البيانات (الاسم - رقم البطاقة القومية - كلمة السر - المحافظة التابعة للمدرسة) وأخيرًا يدخل الرقم السري الخاص بيه.





وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مساندة ومساعدة الطلاب من كافة المراحل التعليمية قبل أن يبدأ الطلاب في أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد خطورة عن السابق، حيث تسبب فيروس كورونا في تعليق الدراسة في الفترة الأخيرة بالمدارس والجامعات بكافة المراحل التعليمية، وذلك وفقًا لقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى الوباء وللحد من انتشاره في البلاد.

