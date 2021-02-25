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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين: مطحن أدفو يعمل آليًا دون تدخل العنصر البشري

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:17 م
الدكتور على مصيلحي
الدكتور على مصيلحي
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مطحن إدفو والذي يطلق عليه حورس، كانت قدرته 200 طن لليوم وتم رفعها إلى 300 طن بزيادة 50% لقدرة المطحن.

وأضاف أنه خلال سير العمل داخل المطحن للقمح لا يلمسه أي شخص من أول خطوة لوصول القمح وتنظيفه من الأتربة والشوائب وعمليات المطحن إلى أن يخرج الدقيق بالمواصفات الفنية المطلوبة ثم يعبأ أتوماتيكيا ويصل إلى المخابز.

وأوضح الوزير في تصريحات على هامش جولته التفقدية بمطحن وصومعة إدفو، أن عملية رفع جودة المطاحن مهمه جدًا للحفاظ على جودة الخبز اللي هو مهم جدًا، وأن تكلفة تجديد المطحن بلغت حوالي 60 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ بالنسبة لمطحن جديد لا يمثل شئ أن يتم رفع كفاءته بهذا المبلغ ليصل نسبته 50%.

واستكمل ''مصيلحي'' أن صوامع إدفو تبلغ سعتها التخزينية 30 ألف طن وتستخدم كاحتياطي استراتيجي كأحد الصوامع التي تخزن بمحافظة أسوان.

الجدير بالذكر أن يستكمل الدكتور على مصيلحي زيارته بجولة تفقدية لمجمع استهلاكي بالشيخ هارون، وافتتح مجمع آخر في منطقة العقاد.

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