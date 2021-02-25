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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مستريح متهم بالنصب على المواطنين

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس مستريح جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بتجارة الأدوية 15 يوما على ذمة التحقيق، كانت النيابة كلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، وانتظامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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