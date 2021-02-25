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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح عيادة مكافحة الإدمان في «بشاير الخير» بالإسكندرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:14 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
هبه عويضه
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افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عيادة للصندوق بمنطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023" مع متابعة أي حالة إدمان بمجرد تحويلها الى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافي وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى.

وكان قد سبق وتم تدشين مبادرات التوعوية من أضرار الإدمان وافتتاح عيادات للصندوق بمناطق " الاسمرات، والمحروسة "تحت رعاية وتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات‪"‬.

ودشن "عمرو عثمان" مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة بشاير الخير بخطورة  مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالي المنطقة بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات  الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية.
 
كما تتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي  للأطفال  بالمراحل العمرية المختلفة من خلال  استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

وأوضح عمرو عثمان، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة  نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بمنطقة بشاير الخير، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

ولفت الى أن هذه المبادرة تتضمن  كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل الأولى والثانية مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة" وحاليا "بشاير الخير"، وأن من ضمن المبادرة  تنفيذ برنامج  لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات‪.‬

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