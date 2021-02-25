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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القومي للجودة» يسلم شهادات اجتياز «الدبلوم المهني» بالمنوفية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:13 م
القومي للجودة
القومي للجودة
دعاء أبو العزم
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سلّم الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية 15 متدربًا شهادات اجتياز البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني" المتخصص في مجال نظم الجودة الحديثة.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للجودة ومحافظة المنوفية، للاستفادة من خدمات المعهد في مجال التدريب والتأهيل والاستشارات في تطبيق نظم إدارة الجودة طبقا للمعايير العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة إن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المعهد للنهوض بمنظومة الجودة ونشر ثقافتها وتوحيد مفهومها وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة متمثلة في المعهد القومي للجودة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدورها في القطاعات الانتاجية والخدمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أهمية رفع القدرات التنافسية للقطاع الإنتاجي والخدمي من خلال الارتقاء بمستويات الجودة وتطبيقاتها وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

ونوه رئيس المعهد القومي للجودة إلى الدور المهم للتدريب المتخصص فى مجال نظم الجودة الحديثة في القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة المنتجات وإرضاء العملاء، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمجموعة من الدارسين من القطاعات بالتعاون مع مركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، بهدف نشر ثقافة ومفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المحافظة.

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