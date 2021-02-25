بطلب نائب الشرقية.. «الشباب» تدعم الأنشطة الرياضية بـ100 ألف جنيه

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية، عن الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم نادي الشرقية الرياضي بمبلغ 100 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضية.وقال عبد الجواد، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الإدارات المختصة في وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء الخطة الاستراتيجية لـ«الشباب والرياضة»، بشأن دعم مختلف الأندية بمحافظة الشرقية للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة.ومن جهتها، أعربت إدارة نادي الشرقية عن سعادتها بالقرار الذي يخدم أبناء المحافظة، ويساهم في تحسين الخدمات الرياضية المقدمة لهم، ووجهت الشكر إلى النائب أحمد عبد الجواد للمساهمة في دعم وتحقيق كافة المتطلبات المتاحة، لدعم القطاع الرياضي.