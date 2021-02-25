«القومي للمرأة»: تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ التمكين الاقتصادي

شارك المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة، اليوم، في جلسة "مساندة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض"، عن دور المرأة العربية فى التعاطى الرشيد مع البيئة، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021، برئاسة كلودين عون، رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة.وقال سليمان، إن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصرى بصدد تنفيذ مشروع يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إحياء فكرة الادخار والإقراض لديهم، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعطاء فكرة عن التعاطى الرشيد مع البيئة بالإضافة إلى توعيتهم بالقيمة الاقتصادية للمخلفات اليومية فى مجالات عديدة واستخدام الطاقة بأسلوب مرشد، مؤكدًا أننا نستطيع تمكين المرأة العربية وتحقق استفادة اقتصادية لها مع الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى ضرورة تولى المرأة العربية مناصب قيادية فى مجال البيئة، تستطيع من خلالها أخذ دور فعال واتخاذ قرارات تعمل على التطوير البيئى والاقتصادي.كما أكد سليمان على ضرورة دعم الدول لتلك المشروعات الصغيرة التي يمكنها أن تغير المجتمع العربي ونظرته إلى البيئة والحفاظ عليها والاستفادة من المخلفات في مشاريع ينتج عنها استفادة اقتصادية وبيئية، أيضا أهمية التعليم والتوعية المجتمعية ودور المدارس في إدماج المناهج التى تحيي قيمة التعاطى الرشيد مع البيئة.