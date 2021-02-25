جامعة قناة السويس تعد خطة لتدريب طلاب كلية الصيدلة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات وقدرات طلابها من أجل مواكبة التطور الموجود بسوق العمل وزيادة القدرة التنافسية لديهم عند التخرج، موضحًا أنه من أجل ذلك قامت الجامعة بعقد العديد من البروتوكولات التى تتعاون فيها مع العديد من الجهات فى كثير من المجالات.وفى ذلك الإطار اجتمع صباح اليوم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع محمد عصام ممثلا عن مجموعة صيدليات العزبي، ومجموعة مالت فارم من أجل التنسيق والتجهيز لعقد بروتوكول تعاون بين الجانبين، موضحا أن مقترح صياغة البرتوكول يتضمن العديد من الأمور التى تفيد طلاب كلية الصيدلة، وأكمل منها دعم الصيدلة الافتراضية بالكلية من خلال مشروع إنشاء مركز تنمية المهارات والمحاكاه بالكلية.وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه من ضمن البنود أيضا التدريب الميدانى لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك تدريب طلاب الماجستير المهنى لمراقبة الجودة فى مصانع المجموعة، وتابع بجانب تدريب طلاب الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال الصيدلية تحت إشراف مجموعة العزبي.وأوضح أن البنود شهدت أيضا مساعدة الكلية فى تنفيذ سنة الامتياز لتدريب الطلاب فى السنة السادسة والتعاون لإيجاد فرص عمل لخريجى الكلية داخل مجموعة صيدليات العزبي.