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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يشارك في المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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شارك المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، صباح اليوم، فى جلسة "المرأة العربية بين المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية ونشر ثقافة النوع الاجتماعي"، فى ختام فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذى يعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وكلودين عون، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وعرض خليل رؤية دولية قانونية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى الحزمة الكبيرة من الاتفاقيات والإسهامات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة التي أنشأت وسائل الحماية وآليات الرصد، إلا أنها جميعًا لم تغادر النصوص، ما جعل المجتمع الدولي يستشعر الحاجة إلى تحريك هذه الأمور من خلال تتابع إصدار المواثيق الدولية بهذا الشأن، مثل إصدار الاعلان العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة اتباعا واتساقا مع اتفاقية المرأة عام 1999،
مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل منظمة المرأة العربية فى إضافة صور خاصة للاعتداءات التى تواجهها المرأة فيما يتعلق بجرائم العنف بصفة خاصة فى النزاعات المسلحة والإرهاب.

كما عرض خليل الجهود المصرية المبذولة في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، حيث تم النص بالدساتير المتعاقبة، وآخرها دستور عام 2014 على كافة تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وانضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة العنف والتمييز كالإتفاقية الدولية لمكافحة حظر الاتجار بالأشخاص وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشاد المستشار سناء خليل، بدور المجلس القومي للمرأة في محاربة العنف والتمييز، فلقد أولى منذ إنشائه عام 2000، الاهتمام الكامل والأولوية القصوى في مواجهة كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة على كافة المستويات، وتوجت هذه الجهود بما نصت عليه المادة 11 من دستور عام 2014 بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز، وما أعقب ذلك من اعتماد الاستراتيجية المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020) كذا استراتيجيات خاصة بصور معينة من العنف تحتاج في مواجهتها إلى آليات وسياسات ومشاركات وخطط وبرامج خاصة مثل (مناهضة الزواج المبكر والختان).

كما أشار خليل إلى جهود المجلس فى محاربة ڤيروس كورونا المستجد، حيث أكد أنه وفقًا لتقرير للأمم المتحدة فإن مصر كانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد -19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، موضحا أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.

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