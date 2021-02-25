بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.3 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على 7.4 مليون سهم، موزعة على 3089 عقدًا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 8.3 مليون دينار.وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1745 بنسبة 0.09 بالمئة، مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 43 شركة أخرى.