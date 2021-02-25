لتهيئة أجواء الانتخابات الفلسطينية.. الإفراج عن 45 سجينا في غزة

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن 45 محكوما وموقوفا، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.ودرست هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة، ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، حيث تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفا.وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي.