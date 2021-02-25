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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تطوير «المنيل» جاء بعد تعدد شكاوي المواطنين

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:08 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يتم العمل على رفع ما تعرض له سكان منطقة المنيل من معاناة خلال الفترة الماضية، بعد ان تعددت شكاوى من قبل قاطني المنطقة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى متابعتها لما ورد من شكاوى، وسعيها لحلها ومتابعة جميع مراحلها حتى تم الانتهاء وأصبحت تتسم بالرقي، وأوضحت أن منطقة المنيل تعد من المناطق ذات العراقة والتاريخ والطابع المميز.

وأضافت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أنها قامت بوضع اللمسات الجمالية للأعمال الجارية من تطوير ورفع كفاءة وتشجير، وإضافة لمسات جمالية وتطوير الميادين والشوارع ورفع مستوى جميع الخدمات، وجاءت خطة التطوير من ميدان الروضة، حتى ميدان السرايا وميدان القيروان وحديقة إلهامي حسين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الأرصفة يمين وشمال الطريق وزراعة الجزيرة الوسطي بطول شارع المنيل.

وكذلك تطوير ميادين السرايا والباشا والروضة، بجانب اعمال رفع كفاءة الانارة بتغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع، وتقليم الأشجار بطول الشارع وزيادة المساحة الخضراء، وأكدت أنها تقدر قيمة منطقة المنيل وتوليها اهتماما كبيرا.

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