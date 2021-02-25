محافظ مطروح يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات امتحانات الترم الأول مع استقبال طلاب مدارس المحافظة الأسبوع القادم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة المستلزمات، مع انهاء مجالس المدن والجهات المشاركة لأعمال التطهير والتعقيم بجميع المدارس.و أوضح عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد غد السبت، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري، مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم حرصا علي صحتهم وسلامتهم.وتابع "سلامة" أن من المقرر انطلاق الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بعد غد السبت، بأداء امتحان مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف، يعقبها امتحان الفترة الثانية ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة، كذلك يستهل طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني بكافة نوعياته ماراثون امتحان الفصل الدراسي الأول السبت.وأشار إلى أنه سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع، الأحد المقبل، لمدة ساعتين ويؤدي طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع يوم الاثنين، بينما طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع الخاص بهم يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن طلاب الصف الأول الاعدادي الامتحان المجمع لمدة ساعتين الأربعاء المقبل، ويؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي امتحانهم المجمع الخميس المقبل، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع يوم الاحد الموافق 7 مارس المقبل.