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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف تستعد لتطعيم 566 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:07 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام من 28 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 566 ألف و444 طفلًا وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة

وأصدر محافظ بني سويف توجيهاته رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدا على أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة الجمعة القادمة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع، و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.

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