شهامة ولحظة فارقة.. كيف نجى شاب من الموت أسفل قطار بالإسماعيلية؟
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:05 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
شهدت محافظة الإسماعيلية، حادثة كادت أن تودي بحياة شاب أثناء استقلاله أحد القطارات في محطة أبوصوير، حيث انزلقت قدميه أسفل القطار، إلا أن العناية الإلهية انقذته، بعدما تدخل شاب لإنقاذه.
ويقول شهود عيان، أن العناية الإلهية وراء إنقاذ الشاب العشريني من الدهس تحت عجلات القطار، حيث تدخل الشاب محمد طارق بسرعة فائقة وبدون سابق تفكير، لإنقاذ الشاب الذي انزلقت قدماه واختل توازنه.
وتحول المشهد المأساوي بسبب شهامة المصريين، وسط تهليل وتصفيق الركاب، لشجاعة البطل منقذ الشاب من الموت المحقق، مطالبين بعمل أرصفة بمواصفات لا تسمح بوجود فواصل بين القطارات.
وأنقذ شاب مواطن من الموت المحقق، بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار في محطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.
وقال شهود عيان: "الشاب انزلقت قدمه وسقط بين الرصيف والقطار، كان بينه وبين الموت لحظة لولا رعاية ربنا وشجاعة الشاب الذي أنقذه، ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة".
ونقلت سيارة الإسعاف الشاب من محطة قطار أبوصوير لمستشفى جامعة قناة السويس بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالته الصحية.
وقالت المصادر إن الشاب يدعي "إسلام بيومي جودة"، 22 عامًا، مقيم بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.
ويقول شهود عيان، أن العناية الإلهية وراء إنقاذ الشاب العشريني من الدهس تحت عجلات القطار، حيث تدخل الشاب محمد طارق بسرعة فائقة وبدون سابق تفكير، لإنقاذ الشاب الذي انزلقت قدماه واختل توازنه.
وتحول المشهد المأساوي بسبب شهامة المصريين، وسط تهليل وتصفيق الركاب، لشجاعة البطل منقذ الشاب من الموت المحقق، مطالبين بعمل أرصفة بمواصفات لا تسمح بوجود فواصل بين القطارات.
وأنقذ شاب مواطن من الموت المحقق، بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار في محطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.
وقال شهود عيان: "الشاب انزلقت قدمه وسقط بين الرصيف والقطار، كان بينه وبين الموت لحظة لولا رعاية ربنا وشجاعة الشاب الذي أنقذه، ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة".
ونقلت سيارة الإسعاف الشاب من محطة قطار أبوصوير لمستشفى جامعة قناة السويس بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالته الصحية.
وقالت المصادر إن الشاب يدعي "إسلام بيومي جودة"، 22 عامًا، مقيم بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.