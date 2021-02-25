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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شهامة ولحظة فارقة.. كيف نجى شاب من الموت أسفل قطار بالإسماعيلية؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:05 م
قطار الإسماعيلية
قطار الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شهدت محافظة الإسماعيلية، حادثة كادت أن تودي بحياة شاب أثناء استقلاله أحد القطارات في محطة أبوصوير، حيث انزلقت قدميه أسفل القطار، إلا أن العناية الإلهية انقذته، بعدما تدخل شاب لإنقاذه.

ويقول شهود عيان، أن العناية الإلهية وراء إنقاذ الشاب العشريني من الدهس تحت عجلات القطار، حيث تدخل الشاب محمد طارق بسرعة فائقة وبدون سابق تفكير، لإنقاذ الشاب الذي انزلقت قدماه واختل توازنه.

وتحول المشهد المأساوي بسبب شهامة المصريين، وسط تهليل وتصفيق الركاب، لشجاعة البطل منقذ الشاب من الموت المحقق، مطالبين بعمل أرصفة بمواصفات لا تسمح بوجود فواصل بين القطارات.

وأنقذ شاب مواطن من الموت المحقق، بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار في محطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان: "الشاب انزلقت قدمه وسقط بين الرصيف والقطار، كان بينه وبين الموت لحظة لولا رعاية ربنا وشجاعة الشاب الذي أنقذه، ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة".

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب من محطة قطار أبوصوير لمستشفى جامعة قناة السويس بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالته الصحية.

وقالت المصادر إن الشاب يدعي "إسلام بيومي جودة"، 22 عامًا، مقيم بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.

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