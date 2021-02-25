لجنة حقوقية إيرلندية: قيود كورونا تثير مخاوف جادة

اتهمت لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية اليوم الخميس، الحكومة "بالاستمرار في عدم إيضاح الحدود بين المتطلبات القانونية وتوجيهات الصحة العامة في استجابتها لكوفيد19-".وفي تقرير شاركت اللجنة في تأليفه مع أكاديميين من جامعة ترينيتي بدبلن، قالت اللجنة إن "الإشراف البرلماني على قانون الطوارئ الإيرلندي لم يكن موجودا".وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أن الإغلاق الثالث الذي بدأ في أواخر ديسمبر للحد من الزيادة القياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، سوف يمتد حتى الخامس من أبريل على الأقل.وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إن "النهاية باتت قريبة حقا"، مستشهدا بالتطعيمات، بدون ذكر أي تاريخ لانتهاء القيود.