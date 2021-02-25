السعودية تُعلن غلق 12 مسجدًا جديدًا بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إغلاق 12 مسجدًا جديدًا، بعد الكشف عن 12 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا بـ6 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 18 يومًا، بلغ 153 مسجدًا، تم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.