لتصريح بدفن زوجين بالمحلة بعد وفاتهما اختناقا بغاز السخان

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثمان زوجين، بعد التأكد من سبب الوفاة، إثر مصرعهما اختناقا بغاز السخان داخل حمام شقتهما.و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لزوجين داخل شقتهما في ظروف غامضة بعزبة الشرملسي التابعة لقرية الهياتم بدائرة المركز.وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الزوجين نتيجة الاختناق، لوجود آثار رائحة غاز داخل الشقة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.