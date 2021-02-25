



جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021





وتعكف حاليا كل مدرسة فنية على إعداد جدول لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده، حيث تجرى امتحانات الثانوية التجارية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بمجرد لمس سطح يحتوى على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة.





الفترة الزمنية المحددة لأداء امتحان كل مادة





وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الفترة الزمنية المحددة لأداء كل مادة ساعة واحدة فقط وذلك للمواد المضافة إلى المجموع فقط داخل لجان مدرسية عادية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على جميع الحضور باللجان حيث يلتزم الجميع بلبس الكمامات الواقية وتعقيم كافة اللجان قبل وبعد إجراء الامتحانات وإلزام الطلاب والمعلمين ومشرفي الامتحانات على استخدام الكحول لتعقيم اليدين، بالإضافة إلى تخصيص حجرة عزل في حالة ظهور الأعراض على أحد الطلاب.





اقرأ أيضاً





شكل الورقة الامتحانية لطلاب الدبلومات الفنية





حددت جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط الورقة الامتحانية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، حيث تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد وإعادة الترتيب والصواب والخطأ مع ذكر السبب بحيث تشمل جميع أجزاء المنهج الدراسي الذي تلقاه الطالب عن طريق التعليم الهجين الذي يجمع بين حضور الطلاب في المدارس والتعليم عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني والقنوات التعليمية والمنصات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للتحصيل الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض التباعد الجسدي بين المواطنين.

يدير الكثير من طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها 3 _ 5 سنوات حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةعقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار العدوى بين الطلاب.