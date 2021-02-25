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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها 3 _  5 سنوات حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021 عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار العدوى بين الطلاب.

جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021


وتعكف حاليا كل مدرسة فنية على إعداد جدول لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده، حيث تجرى امتحانات الثانوية التجارية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بمجرد لمس سطح يحتوى على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة.

 الفترة الزمنية المحددة لأداء امتحان كل مادة


وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الفترة الزمنية المحددة لأداء كل مادة ساعة واحدة فقط وذلك للمواد المضافة إلى المجموع فقط داخل لجان مدرسية عادية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على جميع الحضور باللجان حيث يلتزم الجميع بلبس الكمامات الواقية وتعقيم كافة اللجان قبل وبعد إجراء الامتحانات وإلزام الطلاب والمعلمين ومشرفي الامتحانات على استخدام الكحول لتعقيم اليدين، بالإضافة إلى تخصيص حجرة عزل في حالة ظهور الأعراض على أحد الطلاب.

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شكل الورقة الامتحانية لطلاب الدبلومات الفنية 


حددت جدول امتحانات الصف الأول التجاري 2021 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط الورقة الامتحانية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، حيث تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد وإعادة الترتيب والصواب والخطأ مع ذكر السبب بحيث تشمل جميع أجزاء المنهج الدراسي الذي تلقاه الطالب عن طريق التعليم الهجين الذي يجمع بين حضور الطلاب في المدارس والتعليم عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني والقنوات التعليمية والمنصات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للتحصيل الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض التباعد الجسدي بين المواطنين.

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