مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع عند 1.464 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.464.63 نقطة، بارتفاع قدره 1.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 633.15 نقطة، بارتفاع قدره 3.15 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و33 ألفًا و154 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 433 ألفًا و845 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 65 صفقة.