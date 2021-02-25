رئيس الوزراء الأرمني يخاطب 20 ألفا من أنصاره في يريفان

خاطب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الخميس آلافا من أنصاره الذين لبوا دعوته للنزول إلى شوارع العاصمة يريفان لإظهار الدعم له بعدما طالبه الجيش بالاستقالة.وقال مراسل لوكالة فرانس برس حضر التظاهرة إن قرابة 20 ألف شخص تدفقوا على ساحة وسط المدينة تبعد مسافة كيلومتر عن موقع تظاهرة للمعارضة دعا فيها نحو 10 آلاف شخص باشينيان للاستقالة.